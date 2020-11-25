Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін. ФОТО

Нардепка "Опозиційною платформи - За життя" Антоніна Славицька, яка є членом групи парламенту щодо виходу з конституційної кризи, відвідала вчора мітинг проти "зовнішнього управління" під посольством США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її присутність там підтверджується скрин з відео, який опублікував глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Наприклад, праворуч на фото - депутатка від ОПЗЖ Антоніна Славицька. Я б не писав про цей трешняк, якби Славицька не була членом робочої групи Разумкова щодо виходу з конституційної кризи. Людина, яка в інтересах країни-агресора влаштувала вчорашню клоунаду, вирішує конституційну кризу в Україні", - пише Шабунін.

"Мені важко уявити більш очевидні докази: повну неспроможність українських політиків і СБУ (на чолі з Бакановим), неприйнятність "напрацювань" групи в Раді", - додає глава ЦПК.

Шабунін також нагадує, що Славицька - співавторка конституційної кризи, тому що є одним і підписантів подань у КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи засекретила попередні домовленості, - "слуга народу" Совгиря

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.