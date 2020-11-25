Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж

Автомобіль чорного кольору в середу вранці врізався у ворота відомства федеральної канцлерки в Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє таблоїд Mirror із посиланням на очевидців.

За інформацією видання, на одній стороні машини білою фарбою було написано "Зупиніть політику глобалізації", а на іншій - "Ви - кляті вбивці дітей і людей похилого віку".





На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.

Також поки невідомі подробиці про водія.

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