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Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж

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Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж
Автомобіль чорного кольору в середу вранці врізався у ворота відомства федеральної канцлерки в Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє таблоїд Mirror із посиланням на очевидців.

За інформацією видання, на одній стороні машини білою фарбою було написано "Зупиніть політику глобалізації", а на іншій - "Ви - кляті вбивці дітей і людей похилого віку".

Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні 01
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні 02

На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.

Також поки невідомі подробиці про водія.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
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    Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 6992
  • ALEX SUROVV
    Террорист насмотрелся Раша-ТВ
  • 5 копійок
    Ганси бунтують.
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