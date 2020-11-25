Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж
5 61510
Автомобіль чорного кольору в середу вранці врізався у ворота відомства федеральної канцлерки в Берліні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє таблоїд Mirror із посиланням на очевидців.
За інформацією видання, на одній стороні машини білою фарбою було написано "Зупиніть політику глобалізації", а на іншій - "Ви - кляті вбивці дітей і людей похилого віку".
На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.
Також поки невідомі подробиці про водія.