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56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці викрили злочинну діяльність чоловіка і повідомили йому про підозру в розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив щодо неї розпусні дії.

Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії щодо 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.

Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Також вилучено автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.

За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.

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56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція 01
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція 02
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція 03

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Та блин "девушки" в таком возрасте, что наверное просто подрабатывали
  • Андрій Васильович
    тоже мне новость. сейчас многие 15-летние кобылы на 20-25 выглядят. а за развращение 17-летней вообще ответственность не предусмотрена.
  • ALEX SUROVV
    Так сейчас ето новый бизнес проституток с мусорами. Малолетки соблазняют в клубах мужиков а потом заявляют что их совратили и вымогают деньги у мужиков. Прибыль делят пополам с мусорами.
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