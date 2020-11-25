56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили злочинну діяльність чоловіка і повідомили йому про підозру в розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив щодо неї розпусні дії.

Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії щодо 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.

Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.



Також вилучено автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.

За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.

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