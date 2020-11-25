Схрон із 4 гранатометами знайшли в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТО

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону виявили на покинутій базі відпочинку схрон зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири гранатомети РПГ-22 та постріл до нього, 3 гранати Ф-1, револьвер із знищеним маркуванням та 382 набої різних калібрів були приховані в покинутих будівлях на одній з баз відпочинку в районі населеного пункту Юрівка, що на Донеччині", - сказано в повідомленні.

Зброю вилучили. У Нацполіцію повідомили про виявлення ознак злочину за ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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У Держприкордонслужбі нагадали, що всього з початку 2020 року в Донецькій і Луганській областях виявили 11 схованок зі зброєю і боєприпасами.

З них вилучили 2 одиниці вогнепальної зброї, 13 273 патрони, 60 ручних осколкових і реактивних протитанкових гранат, 55 вибухових пристроїв і понад 17 кг вибухових речовин.

До відповідальності за незаконне поводження зі зброєю в поточному році вдалося притягнути 2 осіб, триває розслідування 17 кримінальних проваджень.







