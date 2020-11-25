На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Чернівецького загону запобігли контрабанді партії сигарет на ділянці відділу "Селятин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Учора пізно ввечері один з нарядів виявив у прикордонні місце накопичення тютюнових виробів. Поряд перебувала одна особа, яка намагалася втекти від прикордонного наряду. Попереджувальні постріли переконали втікача зупинитися. Він виявився 17-річним жителем райцентру Путила", - сказано в повідомленні.

У сховку контрабандистів прикордонники нарахували 20 ящиків, в яких було 9950 пачок сигарет "Марбл".

Правопорушника та сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. На молодика складено протокол адміністративного порушення за ч.1 ст. 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду. Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС.

Вилучені цигарки будуть передані співробітникам Державної фіскальної службі в установленому порядку.

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Фото: сайт Госпогранслужбы