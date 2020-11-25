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На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

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Прикордонники Чернівецького загону запобігли контрабанді партії сигарет на ділянці відділу "Селятин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Учора пізно ввечері один з нарядів виявив у прикордонні місце накопичення тютюнових виробів. Поряд перебувала одна особа, яка намагалася втекти від прикордонного наряду. Попереджувальні постріли переконали втікача зупинитися. Він виявився 17-річним жителем райцентру Путила", - сказано в повідомленні.

У сховку контрабандистів прикордонники нарахували 20 ящиків, в яких було 9950 пачок сигарет "Марбл".

На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 01

Правопорушника та сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. На молодика складено протокол адміністративного порушення за ч.1 ст. 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду. Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС.

Вилучені цигарки будуть передані співробітникам Державної фіскальної службі в установленому порядку.

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На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 04
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 05
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 06
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

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Топ коментарі

  • Atman 9af553dd
    пацан на універ гроші видно збирав)))
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    дубинеску алесандру - мама любит дачию
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та шо вы пристали... только нашел он... погранцам сдать хотел... да сам допереть не мог...
    докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
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