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Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів. ФОТО

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Правозахисниця і журналістка Ірина Матвієнко розповіла про домашнє насильство й опублікувала фото після побиття.

Про це Ірина розповіла у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці фото зроблені 24 лютого 2020 року. На них я після побиття моїм чоловіком Олексієм Бардадимом. Він бив мене кулаками в голову, щоб не залишати слідів. Один удар влучив у вухо", - написала жінка.

Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 01Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 02Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 03

За словами Ірини, чоловік вже рік продовжує чинити над нею і дітьми "психологічне і фінансове насильство".

"Міліція мовчить, друзі мовчать, роботодавці Олексія Бардадима мовчать. Просто хочу Вам сказати, поки мовчите, десь помирає ще одна жінка від насильства", - додала журналістка.

У коментарях вона опублікувала фото документа, що підтверджує, що в поліцію подано заяву про побиття, і висновок медичної експертизи.

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Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 04Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 05

Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 06

Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів 07

Ірина Матвієнко та Олексій Бардадим до епізоду домашнього насильства

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Ну то хай розлучається. Навіщо нам їхні брудні труси?
  • Владимир Николенко 123e1460
    тільки відверте слабкодухе гівно може підняти руку на слабшого (жінку,дитину) якщо хочеш показати який ти крутий обери собі гідного суперника.
  • Порохобандерівець
    Зрозумів. Журналістка з 1+1 Коломойського- Медведчука.
    Не співчуваю.
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