Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів. ФОТО

Правозахисниця і журналістка Ірина Матвієнко розповіла про домашнє насильство й опублікувала фото після побиття.

Про це Ірина розповіла у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці фото зроблені 24 лютого 2020 року. На них я після побиття моїм чоловіком Олексієм Бардадимом. Він бив мене кулаками в голову, щоб не залишати слідів. Один удар влучив у вухо", - написала жінка.

За словами Ірини, чоловік вже рік продовжує чинити над нею і дітьми "психологічне і фінансове насильство".

"Міліція мовчить, друзі мовчать, роботодавці Олексія Бардадима мовчать. Просто хочу Вам сказати, поки мовчите, десь помирає ще одна жінка від насильства", - додала журналістка.

У коментарях вона опублікувала фото документа, що підтверджує, що в поліцію подано заяву про побиття, і висновок медичної експертизи.

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Ірина Матвієнко та Олексій Бардадим до епізоду домашнього насильства