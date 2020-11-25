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Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського "циганського барона". ФОТО

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Зловмисники збиралися викрасти лідера ромської громади з Харкова і вимагати у його родичів 100 тис. доларів. Їх випередили силовики: вони інсценували викрадення і затримали змовників.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше судимий 22-річний мешканець м. Бровари Київської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, спланував викрадення та незаконне позбавлення волі мешканця м. Харкова, який є лідером ромської громади. Для реалізації плану фігуранти залучили ще одного чоловіка, який мав викрасти та утримувати зазначену особу", - сказано в повідомленні.

24 листопада силовики інсценували викрадення. Вони зняли відео, на якому лідер ромської громади просить передати "викрадачам" 100 тис. доларів. Відео відправили замовникам викрадення, а ті переслали його синові лідера ромської громади і додали, що якщо він не заплатить - батька вб'ють або скалічать.

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"Того ж дня двох замовників викрадення затримано в порядку ст. 208 КПК України на території м Київ. Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського циганського барона 01
Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського циганського барона 02
Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського циганського барона 03

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Топ коментарі

  • баламут
    Ромы крутые пока за них не берутся серьезно. Когда им болгары в Измаиле люлей выписали и Правый сектор в Киеве, так пошли жалобы в Европейский суд по правам человека.
  • Zet Zet
    Их сдал тот, кого привлекли к участию, это уже понятно с текста. Никаких там заслуг у силовиков нет
  • Ef Df
    cиловики не привлекли, а спровоцировали
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