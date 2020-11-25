Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського "циганського барона". ФОТО
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше судимий 22-річний мешканець м. Бровари Київської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, спланував викрадення та незаконне позбавлення волі мешканця м. Харкова, який є лідером ромської громади. Для реалізації плану фігуранти залучили ще одного чоловіка, який мав викрасти та утримувати зазначену особу", - сказано в повідомленні.
24 листопада силовики інсценували викрадення. Вони зняли відео, на якому лідер ромської громади просить передати "викрадачам" 100 тис. доларів. Відео відправили замовникам викрадення, а ті переслали його синові лідера ромської громади і додали, що якщо він не заплатить - батька вб'ють або скалічать.
"Того ж дня двох замовників викрадення затримано в порядку ст. 208 КПК України на території м Київ. Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - додали в прокуратурі.