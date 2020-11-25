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Керівника підрозділу "Укрзалізниці" спіймали на хабарі в 100 тис. грн. ФОТОрепортаж

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Чоловік вимагав з бізнесменів хабаря за підключення їхніх електроустановок до мереж "УЗ". Тепер його можуть посадити на 10 років.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали під час одержання від одного з бізнесменів хабаря в розмірі 100 тис. грн.

"Зараз перевіряється інформація про отримання зловмисниками хабарів від десятків суб'єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ "Укрзалізниці"", - сказано в повідомленні.

Керівника підрозділу "УЗ" затримали і збираються повідомити йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 01
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 02
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 03
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 04
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 05
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 06

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Топ коментарі

  • Harib Da
    Волки пазорные совсем нюх потеряли. Повязали приличного штемпа.
  • Igor L
    "Повязалі" це феня, блатний жаргон. Редакторам новин на Цензорі потрібно змінити роботу!
  • Alex polyenov ef3815cc
    Повязали, одели браслеты и кинули на кичу ) Ну и заголовки...
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