У Києві учасники перформансу "Знищимо насильство" розбили крижаний кулак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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25 листопада Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки КМДА провів тематичний льодовий перформанс "Знищимо насильство".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У рамках заходу учасники розбили льодову скульптуру - кулак, який символізує насильство. "Головна ідея акції - донести до людей те, що подолати насильство можна тільки спільними зусиллями", - пояснили організатори.
У заході взяли участь заступниця голови КМДА Марина Хонда; представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян; керівник проєкту ООН Жінки Нургуль Асілбекова, фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ