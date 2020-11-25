У Києві учасники перформансу "Знищимо насильство" розбили крижаний кулак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 листопада Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки КМДА провів тематичний льодовий перформанс "Знищимо насильство".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У рамках заходу учасники розбили льодову скульптуру - кулак, який символізує насильство. "Головна ідея акції - донести до людей те, що подолати насильство можна тільки спільними зусиллями", - пояснили організатори.







У заході взяли участь заступниця голови КМДА Марина Хонда; представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян; керівник проєкту ООН Жінки Нургуль Асілбекова, фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук.























Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ