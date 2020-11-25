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У Києві учасники перформансу "Знищимо насильство" розбили крижаний кулак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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25 листопада Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки КМДА провів тематичний льодовий перформанс "Знищимо насильство".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 01

У рамках заходу учасники розбили льодову скульптуру - кулак, який символізує насильство. "Головна ідея акції - донести до людей те, що подолати насильство можна тільки спільними зусиллями", - пояснили організатори.

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 02
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 03
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 04

У заході взяли участь заступниця голови КМДА Марина Хонда; представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян; керівник проєкту ООН Жінки Нургуль Асілбекова, фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук.

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 05
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 06
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 07
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 08

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 09
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 10
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 11
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 12
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 13
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 14
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 15

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • буков
    Чим би дитя не тішилось....
  • буков
    Угу, а хто проти ненасильства, розстріляємо.
  • Петя Петрович
    Мы люди мирные, а если ты с нами не согласен, то мы тебе голову отрежем
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