Схованку з гранатометами і боєприпасами виявлено на Донеччині, - прокуратура. ФОТО

У Добропільському районі Донецької області виявлено схрон боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Донецької області.

24 листопада в чергову частину Добропільського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі ґрунтової дороги поблизу м. Білицьке схованки з боєприпасами.

Під час огляду місця події, на відстані близько півтора кілометри від населеного пункту, виявлено засипані землею 6 мішків, у яких були боєприпаси, а саме: 2 гранатомети РПГ-22, 1 гранатомет РПГ-18, 1 гранатомет РПГ-7, 7 гранат типу Ф-1, 1 граната типу РГО, по 2 запали УДЗ і УЗРГМ-2, по 8 пострілів ПГ-7 і ПГ-7пл, 3240 патронів до автоматичної зброї калібру 5.45 мм і кулеметна стрічка з 460 патронами калібру 7.62 мм.

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Розпочато досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст. 263 КК України).