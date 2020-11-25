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Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Відповідний указ Зеленський підписав 25 листопада 2020 р., повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА 01

"Президент зустрівся з Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.

Довідка.

Віталій Кім народився у 1981 році в Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, фахівець з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

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Топ коментарі

  • Петя Петрович
    Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 3300
  • саша паламарчук
    Кума?
  • SANDY
    а зейло далі без маски.....хоче повторно в зеофанію
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