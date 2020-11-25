Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Чернігівщині місцевий житель у спеціально обладнаній схованці і в "запасці" машини намагався провезти через пункт пропуску "Нові Яриловичі" контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора вночі 43-річний українець повертався з Білорусі додому на автомобілі Volkswagen і заявив, що нічого забороненого не перевозить.

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Під час поглибленого огляду автомобіля було виявлено спеціально обладнану схованку в паливному баку, в якому були заховані сигарети. Також тютюнові вироби оглядова група знайшла в запасному колесі і в багажному відділенні автомобіля.





Всього чоловік намагався нелегально провезти через кордон 2 020 пачок сигарет.





Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Крім сигарет, водій позбувся і транспортного засобу української реєстрації.