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Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Чернігівщині місцевий житель у спеціально обладнаній схованці і в "запасці" машини намагався провезти через пункт пропуску "Нові Яриловичі" контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора вночі 43-річний українець повертався з Білорусі додому на автомобілі Volkswagen і заявив, що нічого забороненого не перевозить.

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Під час поглибленого огляду автомобіля було виявлено спеціально обладнану схованку в паливному баку, в якому були заховані сигарети. Також тютюнові вироби оглядова група знайшла в запасному колесі і в багажному відділенні автомобіля.

Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 01

Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 02
Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 03

Всього чоловік намагався нелегально провезти через кордон 2 020 пачок сигарет.

Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 04
Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 05

Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Крім сигарет, водій позбувся і транспортного засобу української реєстрації.

Топ коментарі

  • Fox 1 b13bec2b
    Курение не только убивает, но и лишает ума!))))
  • Valera Petrov ae0ee0b4
    и имущества
  • Fjall_Raven
    знаменитые белорашные креветки и морефрукты фсё! остались одни цыгаретки из океанических водорослей. )
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