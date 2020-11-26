У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході. ВІДЕО+ФОТО

У Полтаві суд виправдав власницю ресторану Наталю Саєнко, яка в листопаді 2018 року збила на пішохідному переході 15-річного велосипедиста Артема Левченка. Хлопець помер після кількох місяців коми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Полтава".

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Зазначається, що виправдання відбулося "через відсутність доказів кримінального порушення". Прокуратура і потерпілі наполягали на восьми роках ув'язнення. Саєнко та її адвокати просили виправдання і називали провину недоведеною.

Суддя Жовтневого райсуду Полтави Анатолій Савченко зазначив, що "наведені стороною обвинувачення докази ґрунтуються на припущеннях і доказах, отриманих з порушенням вимог процесуального закону".

"Стороною обвинувачення не представлено суду достатньо переконливих доказів вчинення Саєнко кримінального злочину", - зазначив суддя.

Як пише видання "Полтавщина", суддя Савченко визнав, що жінка не винна в ДТП, оскільки велосипедист виїхав на пішохідний перехід, хоча, за правилами дорожнього руху, повинен був переносити велосипед у руках. Він також заявив, що рестораторка не могла уникнути зіткнення в цій ситуації.

Крім того, сторона обвинувачення наполягала на тому, що Саєнко в момент ДТП розмовляла по телефону, проте суд відмовився приймати цю версію через відсутність доказів. Таким чином арешт майна та посвідчення водія був скасований.

Також журналісти уточнюють, що суддя зачитував вирок близько двох годин, після чого підсудна покинула засідання і заплакала.

Родичі загиблого хлопчика заявили про те, що "на совісті Саєнко дві смерті", бо 24 листопада помер дідусь хлопчика.

Сторона обвинувачення і родичі готуються подати апеляцію на рішення суду.

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