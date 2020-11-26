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У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході. ВІДЕО+ФОТО

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У Полтаві суд виправдав власницю ресторану Наталю Саєнко, яка в листопаді 2018 року збила на пішохідному переході 15-річного велосипедиста Артема Левченка. Хлопець помер після кількох місяців коми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Полтава".

Зазначається, що виправдання відбулося "через відсутність доказів кримінального порушення". Прокуратура і потерпілі наполягали на восьми роках ув'язнення. Саєнко та її адвокати просили виправдання і називали провину недоведеною.

У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході 01

Суддя Жовтневого райсуду Полтави Анатолій Савченко зазначив, що "наведені стороною обвинувачення докази ґрунтуються на припущеннях і доказах, отриманих з порушенням вимог процесуального закону".

"Стороною обвинувачення не представлено суду достатньо переконливих доказів вчинення Саєнко кримінального злочину", - зазначив суддя.

Як пише видання "Полтавщина", суддя Савченко визнав, що жінка не винна в ДТП, оскільки велосипедист виїхав на пішохідний перехід, хоча, за правилами дорожнього руху, повинен був переносити велосипед у руках. Він також заявив, що рестораторка не могла уникнути зіткнення в цій ситуації.

У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході 02

Крім того, сторона обвинувачення наполягала на тому, що Саєнко в момент ДТП розмовляла по телефону, проте суд відмовився приймати цю версію через відсутність доказів. Таким чином арешт майна та посвідчення водія був скасований.

Також журналісти уточнюють, що суддя зачитував вирок близько двох годин, після чого підсудна покинула засідання і заплакала.

Родичі загиблого хлопчика заявили про те, що "на совісті Саєнко дві смерті", бо 24 листопада помер дідусь хлопчика.

Сторона обвинувачення і родичі готуються подати апеляцію на рішення суду.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Я не оправдываю эту тётку, и сожалею о гибели пацана НО, эти велосипедисты с разного рода мопедщиками, просто задрали уже. Выскакивают на переходах на скорости прямо под колёса, и это при том, что пешеходный переход они должны ПЕРЕХОДИТЬ ведя свой велосипед радом сосбой. Но 99% этих недоумеов почему то считают, что это не пешеходный переход, а велосипедный переезд. Велосипедисты, из за вас человек может сесть в тюрьму. Изучите ПДД Украины и ыполняйте их, как участники дорожного движения.
  • Шрек Баблокат
    Сжечь ресторан и эту суку! И судью тоже сжечь!!!
  • Владислав Носковский
    Якщо велосипедист дійсно виїхав на нерегульований перехід, то вина водія автівки дійсно не може бути доведеною.
    Я сам неодноразово ледве встигав зупинятись, бо велосипедисти вилітають на пішохідний перехід. У даній ситуації я на стороні водія, хоча хлопця шкода- не вчив він ПДР перед тим, як стати його учасником.
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