Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували комп'ютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала корупційну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю навчального обладнання для дітей за програмою "Нова українська школа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні група посадовців районних органів влади Івано-Франківщини та представники понад 10 комерційних структур, у тому числі зі столичного регіону. Фігуранти налагодили механізм одержання "відкатів" на придбанні комп’ютерної техніки та інтерактивного обладнання для шкіл за штучно завищеними цінами.

Для реалізації схеми зловмисники фальсифікували тендерні процедури для створення так званих "прохідних" умов для афілійованих фірм. При цьому інших учасників торгів, які пропонували кращу продукцію за нижчою ціною, фігуранти усували з конкурсу під надуманими приводами.

Також встановлено, що замовники товарів, всупереч чинному законодавству, не погоджували проєкти закупівель комп`ютерного обладнання з Міністерством цифрової трансформації.

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Згідно з укладеними договорами на придбання продукції, на рахунки комерційних структур, задіяним в оборудці, було перераховано понад 70 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ задокументували факти закупівлі оптових партій комп’ютерного обладнання за ціною, вдвічі вищою за роздрібну вартість цих моделей у відомих постачальників та офіційних виробників.

Для збільшення суми "відкату" фігуранти закуповували низькоякісну техніку, яка може завдати шкоди здоров’ю дітей. Так, всупереч наказам Міносвіти, замість передбачених для першокласників моніторів відповідної якості, чиновники закуповували дешевші моделі, які негативно впливають на дитячий зір.

Під час обшуків у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів держбезпеки за ст. 191 Кримінального кодексу України, в окремих районних органах влади Івано-Франківської області та за адресами афілійованих комерційних структур у Києві виявлено комп‘ютерне обладнання, мобільні телефони, гроші і документальні матеріали, які підтверджують протиправні дії.







