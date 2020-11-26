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Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів. ФОТОрепортаж

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Прикордонника, причетного до переміщення тютюнової контрабанди, накрили правоохоронці на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисників, за яким вели спостереження протягом декількох місяців, застали на гарячому, коли ті ж готувалися до польоту автожиром з метою переміщення сигарет до Румунії. Місце вильоту - на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів до кордону.

Крім прикордонника, правоохоронці викрили ще чотирьох осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, всі вони жителі Хустського району Закарпатської області. Також встановлено, що один із присутніх на місці події є священнослужителем Московського патріархату.

Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 01
Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 02
Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 03
Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 04

Поблизу місця запланованого зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку і три позашляховики.

Тривають слідчі дії. 

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Топ коментарі

  • Григорий Слободянок
    Связь Московского патриархата с табачным бизнесом давняя. Еще в 90-е годы в Питере этим занимался Гундяйка, а крышевал его Путин.
  • Шрек Баблокат
    и служитель Мацковского сатаната..
  • Алексей Достоевский
    Так запусти пару зондов с сеткой между ними!
    Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 4310
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