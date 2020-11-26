Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну. ФОТОрепортаж

У районі станції Почайна в Києві невідомі встановили пам'ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну з метою заробити на фото з ним.

Про це повідомляє "Київ Зараз", передає Цензор.НЕТ.

Поруч з експонатом винахідливі підприємці прикріпили кілька табличок з розцінками. За фотографію просили 20 гривень, за відео - 50 гривень.

На місце події приїхала поліція і зробила припис про порушення правил благоустрою з вимогою демонтувати пам'ятник.

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