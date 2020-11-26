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Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну. ФОТОрепортаж

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У районі станції Почайна в Києві невідомі встановили пам'ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну з метою заробити на фото з ним.

Про це повідомляє "Київ Зараз", передає Цензор.НЕТ.

Поруч з експонатом винахідливі підприємці прикріпили кілька табличок з розцінками. За фотографію просили 20 гривень, за відео - 50 гривень.

Поліція в Києві припинила фото-бізнес із памятником Леніну 01

На місце події приїхала поліція і зробила припис про порушення правил благоустрою з вимогою демонтувати пам'ятник.

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Поліція в Києві припинила фото-бізнес із памятником Леніну 02

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Топ коментарі

  • Oljik
    Головне - гама кольорів і локація витримана. Іншими словами - шматок лайна під тином.))
  • Підлога Маккартні
    Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 8044 А что были желающие?
  • Solomon c5c4359c
    Для турыстов, с че-хеварой на пузе.
    Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
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