Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну. ФОТОрепортаж
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У районі станції Почайна в Києві невідомі встановили пам'ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну з метою заробити на фото з ним.
Про це повідомляє "Київ Зараз", передає Цензор.НЕТ.
Поруч з експонатом винахідливі підприємці прикріпили кілька табличок з розцінками. За фотографію просили 20 гривень, за відео - 50 гривень.
На місце події приїхала поліція і зробила припис про порушення правил благоустрою з вимогою демонтувати пам'ятник.