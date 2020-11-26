Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву звання Героя України посмертно. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" Олександром Дегтяревим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Церемонія відбулася в Палаці культури машинобудівників у місті Дніпрі.

Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття.

Президент наголосив, що смерть Олександра Дегтярева – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

Крім того, Зеленський ініціював присвоєння Дегтяреву звання Героя України посмертно.

"Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі", – сказав президент.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, гендиректор КБ "Південне" Дегтярев помер від коронавірусу.

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