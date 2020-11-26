Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це в фейсбуці розповів вірменський політолог Самвел Меліксетян.
Він зазначає, що винуватий у цьому уряд Вірменії, який неправильно трактував власноруч підписані угоди.
Вірменський уряд опублікував список населених пунктів, які вірмени повинні покинути. У списку було і село Чарактар. Тому його жителі почали спалювати і демонтувати свої будинки, що могли - забирали з собою.
Кельбаджарський район, де розташоване село Чарактар, перейшов під контроль Азербайджану з 25 листопада. Але ні російські миротворці, ні азербайджанські військові в село так і не увійшли. Причина в тому, що Чарактар в радянські часи входив до складу вірменської автономії в Нагірному Карабасі. Коли вірмени в 90-х роках захопили сусідній Кельбаджарський район Азербайджану, вони в нього вирішили перевести і Чарактар. Однак зараз Баку отримав Кельбаджарський район у своїх початкових кордонах, а Чарактар залишається в складі вірменського Нагірного Карабаху.