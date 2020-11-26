Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік організував в одній зі столичних квартир нарколабораторію з виготовлення психотропу. Надалі збував товар клієнтам Із Харківської області через один з поштових сервісів. За вчинене йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції у Facebook.

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За даними відомства, до оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН НПУ) надійшла інформація, що на території Харківщини здійснюється розповсюдження амфетаміну, який надходить на територію області за допомогою сервісу поштових відправлень.

Під час оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що амфетамін постачає 35-річний киянин. Чоловік в одній зі столичних квартир обладнав нарколабораторію, де виготовляв психотропну речовину – амфетамін. Товар він збував оптовими партіями і в роздріб, отримавши перед цим гроші на банківські картки.

Під час спільної операції оперативників ДБН НПУ, слідчих Харківщини та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД організатора незаконного "бізнесу" затримали. За місцем мешкання фігуранта та за місцем розташуванням нарколабораторії у столиці проведено санкціоновані обшуки.

У результаті вилучено приблизно кілограм амфетаміну і прекурсор "фінілнітропоропен", 25 літрів ізопропілового спирту, обладнання та посуд для виготовлення наркотиків, а також фасувальні матеріали.

Речові докази направлено на проведення експертного дослідження.

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Слідчі Московського відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після висновків експертиз буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 313 та ст. 311 КПК.

За виготовлення та збут амфетаміну киянину загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нині проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до збуту наркотичних засобів.







Фото: сайт Нацполіції