Новини Фото • Місцеві вибори-2020

Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція. ФОТО

3 13414
Чоловіки в чорному одязі і в темних окулярах увірвалися на виборчу дільницю в Коцюбинському під час перерахунку голосів на виборах до органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіки почали блокувати роботу членів комісії, між ними виникла бійка. Прибулі на місце поліцейські затримали п'ятьох правопорушників.

"Один із затриманих - представник однієї з політичних партій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином мав намір бути присутнім при перерахунку голосів. Його спільники - це приватні охоронці. Як пояснив представник партії, таким чином він хотів взяти участь в перерахунку голосів", - сказано в повідомленні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права).

Також читайте: Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція 01
Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція 02
Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Країна остаточно перетворилась на якусь бананову республіку. Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
  • Alex El 2151bab4
    Нє спєші...а то встигнеш.
  • Підлога Маккартні
    А чего как что сразу Титушко? Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 4879
    Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 7971
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини