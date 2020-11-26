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На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації. ФОТО

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У Рівненській області поблизу міста Березне внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули жінка і дитина. Ще двоє дітей госпіталізовані в лікарню у важкому стані.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів поблизу міста Березне сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 і вантажівки", - сказано в повідомленні.

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації 01

Зазначається, що внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років) загинули на місці події. В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 і 5 років).

Водій вантажного автомобіля не постраждав. На місці події зараз працюють поліцейські, рятувальники і медики. Обставини цієї пригоди встановлюються.

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації 02

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації 03

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Гибель этих людей полностью на совести Васадзе , южаниной, депутатов, которые проголосовали закон про евробляхи
    Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
    А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
  • Лаур
    140 На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации - Цензор.НЕТ 4026 , главное шо не евробляха , да троль ?
  • Sophia-Maria Duglass
    И если ЗЕ не даст возможность украинцам иметь авто по европейским ценам , то и на его совести будут трагедии на 50-30 летних совковых корытах
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