Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки в будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ проводили обшуки в 3 областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовими особами майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні хабаря. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію і речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників", - сказано в повідомленні.





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Крім того, під час обшуків в офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили в підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження. Правоохоронці вже ідентифікували і вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 і Ф-1, кілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість патронів до автоматичної зброї.







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Наразі слідчо-оперативна група та експерти проводять обшуки приміщень і вилучення військових засобів ураження.