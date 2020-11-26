Новини Фото • Силовики

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 78533
Служба безпеки України виявила в Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки в будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ проводили обшуки в 3 областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовими особами майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні хабаря. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію і речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників", - сказано в повідомленні.

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 01
Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 02

Читайте також: 5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 03

Крім того, під час обшуків в офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили в підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження. Правоохоронці вже ідентифікували і вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 і Ф-1, кілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість патронів до автоматичної зброї.

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 04
Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 05
Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині. ФОТОрепортаж

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 07

Наразі слідчо-оперативна група та експерти проводять обшуки приміщень і вилучення військових засобів ураження.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Третий армагедец
    Аграрии Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3273 готовятся к рынку земли....
  • Ревизор
    Какая гадя, она только гадить может - ошибка природы. Киву с мертвейчуком проверьте.
  • Володимир Козуб
    То засоби захисту дисертацій ...))))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини