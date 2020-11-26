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Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

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У Чернігівській області правоохоронці розкрили організовану злочинну групу, члени якої налагодили виготовлення і збут наркотичних засобів на території декількох областей України.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини – "PVP", "метамфетамін", канабіс, загально масою близько 40 кг. Крім того, вилучено засоби для здійснення безперервної роботи 8 нарколабораторій, а саме – посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок", - сказано в повідомленні.

Затримано 3 особи. Їм збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво наркотиків) і відправити під арешт.

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Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині 02
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Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині 04

Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    І головне на чому зосереджено увагу пересічного громадянина генеральною прокуратурою хто б подумав це - "более 50 специально приспособленных бочек".
  • Necromus Necromus
    Менты знают что с этим делать.
  • Aleksandr Ermak
    Этот центр медицинского канабиса, без освящения мусороми не мог быть создан.
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