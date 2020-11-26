Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський побував у гостях у батьків і поділився радістю в Фейсбуці.
Фотографію із зустрічі опубліковано на офіційній сторінці глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - підписав фото Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський зараз перебуває з візитом на Дніпропетровщині. У рідному Кривому Розі він провів нараду з питань розвитку міста.