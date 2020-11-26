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Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

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Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО
Президент України Володимир Зеленський побував у гостях у батьків і поділився радістю в Фейсбуці.

Фотографію із зустрічі опубліковано на офіційній сторінці глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - підписав фото Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зараз перебуває з візитом на Дніпропетровщині. У рідному Кривому Розі він провів нараду з питань розвитку міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу. ФОТО

Зеленський із батьками: Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!! 01

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    "простая совецкая еврейская семья" - рюмки стоят, а водки нет.
    не соврать ну никак не могут.... Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 1453
  • 18c49ed2
    Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 907
  • belge
    Как трогательно, ****. Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3861
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