Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін. ФОТО
Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Господиня виявила пошкоджений замок вхідних дверей, а всередині невідомого. Пояснити, як він потрапив до її оселі, чоловік відмовився, покинути її теж", - сказано в повідомленні поліції.
Коли на місце прибула поліція, загарбник спробував утекти, але його затримали.
Поліцейські з'ясували, що 44-річний громадянин - бездомний, а раніше його судили за грабіж і крадіжку.
"Місяць тому він проник у житло заявниці і жив там. Жінка виявила, що з її квартири зникли меблі і фортепіано, а також пошкоджена система газопостачання. Чоловік зробив із неї саморобний обігрів, з якого постійно виходило полум'я", - розповіли в поліції.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.