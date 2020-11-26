Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін. ФОТО

Чоловік прожив у захопленому житлі місяць і продав частину меблів. Коли незваного гостя виявила господиня, він відмовився піти. Довелося викликати поліцію.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Господиня виявила пошкоджений замок вхідних дверей, а всередині невідомого. Пояснити, як він потрапив до її оселі, чоловік відмовився, покинути її теж", - сказано в повідомленні поліції.

Коли на місце прибула поліція, загарбник спробував утекти, але його затримали.

Поліцейські з'ясували, що 44-річний громадянин - бездомний, а раніше його судили за грабіж і крадіжку.

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"Місяць тому він проник у житло заявниці і жив там. Жінка виявила, що з її квартири зникли меблі і фортепіано, а також пошкоджена система газопостачання. Чоловік зробив із неї саморобний обігрів, з якого постійно виходило полум'я", - розповіли в поліції.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.



