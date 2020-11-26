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Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 01

"Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні в медичному центрі, і побажав їм швидкого одужання", - сказано в повідомленні.

Зеленський вручив медаль "За військову службу Україні" солдату Микиті Петренку, який був поранений у зоні проведення ООС.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 02

Також Зеленський вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токарєву, який зазнав опіки під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 03

Президент поспілкувався з лікарями медичного центру та вручив медикам державні нагороди.

Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренка. Медаллю "За військову службу Україні" - старшого сержанта Наталю Плітусяк.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 04

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 05

Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків 06

"Тут треба робити капітальний ремонт, і щоб у 2021 році ми його почали. Тут кілька корпусів, тому треба розібратися. З вас - продовжувати зберігати життя бійців, з нас - ремонт", - сказав Зеленський, звертаючись до медиків.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А по поводу погибшего от выстрела снайпера ничего не хочет сказать, разведун хренов?
  • Прощай немытая раССея
    Снизошел...падение рейтинга творит чудеса... Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 8146
  • саша паламарчук
    Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 1623
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