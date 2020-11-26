Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні в медичному центрі, і побажав їм швидкого одужання", - сказано в повідомленні.

Зеленський вручив медаль "За військову службу Україні" солдату Микиті Петренку, який був поранений у зоні проведення ООС.

Також Зеленський вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токарєву, який зазнав опіки під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.

Президент поспілкувався з лікарями медичного центру та вручив медикам державні нагороди.

Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренка. Медаллю "За військову службу Україні" - старшого сержанта Наталю Плітусяк.

Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру.

"Тут треба робити капітальний ремонт, і щоб у 2021 році ми його почали. Тут кілька корпусів, тому треба розібратися. З вас - продовжувати зберігати життя бійців, з нас - ремонт", - сказав Зеленський, звертаючись до медиків.