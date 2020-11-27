Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Під час інструкторсько-методичних занять з керівним складом військових частин військовослужбовці однієї з механізованих бригад ВСУ продемонстрували проведення навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою у наступі в урбанізованій місцевості, дії малих тактичних груп, завдавання зосередженого ракетно-авіаційного удару тощо. Особливу увагу приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.
"У навчаннях активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку й надавали цілевказівки на ураження цілей противника. Також перевірено спроможності безпілотників типу Bayraktar TB2, які виконали завдання без практичного завдавання ударів по цілях. Ефективне бойове застосування продемонстрували бойові розрахунки протитанкових ракетних комплексів типу "Джавелін" і "Стугна"", - йдеться в повідомленні.
Активну участь в навчаннях брала штурмова, винищувальна і бомбардувальна авіація Повітряних Сил.