Забруднення нафтою Чорного моря: поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

В Одеській області поліцейські розпочали розслідування даних про розлив нафти в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"У ході моніторингу соціальних мереж на одному з одеських інформаційних ресурсів було виявлено публікацію про те, що в селищі Олександівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби і навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів. З цього приводу до правоохоронних органів із заявою звернулися представники державної екологічної інспекції", - зазначається в повідомленні.

Відомості за фактом розливу нафтопродуктів були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що невикористовуваний буксир морської пошуково-рятувальної служби "Аметист", пришвартований у Чорноморську, зазнав аварії. У процесі відкачування води з трюмів стався витік нафтопродуктів. В адміністрації порту факт витоку заперечували.