Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.
"Після покращення тактико-технічних характеристик бронетранспортери стали більш зручними у керуванні в темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим", – пояснив директор МБЗ Юрій Кравченко.
Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.