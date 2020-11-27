Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80. ФОТО

ДП "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно завершило виконання контракту і передало ЗСУ партію відновлених БТР-80 із поліпшеними тактико-технічними характеристиками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

"Після покращення тактико-технічних характеристик бронетранспортери стали більш зручними у керуванні в темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим", – пояснив директор МБЗ Юрій Кравченко.

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Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.

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