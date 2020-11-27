У Миколаєві двох хлопців засипало землею в траншеї, рятувальникам вдалося їх звільнити, - ДСНС. ФОТО
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У службу порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В'ячеслава Чорновола в Миколаєві, під час проведення земляних робіт, двох хлопців у траншеї завалило землею і бетонною плитою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За допомогою шансового інструмента чоловіка 2002 р.н. вивільнили з пастки та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок постраждалого госпіталізовано.
Другого постраждалого, юнака 2003 р.н., через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалось вивільнили о 13:30. Від госпіталізації відмовився.
До рятувальної операції залучалось чотири одиниці техніки та 16 осіб ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.