У Миколаєві двох хлопців засипало землею в траншеї, рятувальникам вдалося їх звільнити, - ДСНС. ФОТО

У службу порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В'ячеслава Чорновола в Миколаєві, під час проведення земляних робіт, двох хлопців у траншеї завалило землею і бетонною плитою.