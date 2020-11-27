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У Запоріжжі вандали облили фарбою меморіальну дошку загиблим під час Голодомору дітям. ФОТО

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У Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою меморіальну дошку, встановлену на будівлі колишнього Будинку немовляти, у якому під час Голодомору 1932-1933 років померли майже 800 дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Запорізької ОДА.

У Запоріжжі вандали облили фарбою меморіальну дошку загиблим під час Голодомору дітям 01

"На будинку за адресою вул. Олександрівська, 7, знищено й спаплюжено пам’ятні дошки в пам'ять про дітей, замордованих штучним голодом. У цьому будинку, зведеному у ХІХ сторіччі, з кінця 1920-х років діяв будинок немовляти. За даними запорізьких істориків, цифра померлих у цьому закладі дітей з листопада 1932-го до грудня 1933 року – 788. Це маленькі діти віком від одного дня до 8 років", - йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі вандали облили фарбою меморіальну дошку загиблим під час Голодомору дітям 02

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У поліції Запорізької області повідомили, що інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Топ коментарі

  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Я человек не злой. Но этих тварей, если бы поймал, заморил голодом! В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям - Цензор.НЕТ 9135
  • Igor L
    Діти катів українського народу вижили, бо в них не було голоду і зараз ці діти, онуки та правнуки радянських катів продовжують псувати наше життя.
  • Frol Fedoroff
    Это не вандалы, а купленные исполнители., как те, кто крушил украинские символы на Говерле в 2007 г.. Списать на вандалов или идиотов это самое простое
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