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Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ. ФОТО

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Співробітники облдержадміністрації прописали вимоги для участі в тендері на будівництво спеціально під певні фірми. Але компанії-переможниці так і не побудували амбулаторії, а частину отриманих грошей вивели "в тінь".

Про це повідомляє управління СБУ в Сумській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до укладених договорів підрядники мали збудувати і провести реконструкцію 10 амбулаторій та інших об’єктів соціального призначення. Проте комерсанти не провели відповідні ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі і на цей час не здали об’єкти в експлуатацію, порушивши всі терміни", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, вони завищили вартість обладнання та будматеріалів, вивели частину грошей у тінь і легалізували "прибуток" через фіктивні фірми та конвертаційні центри.

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"За оцінками експертів, махінація завдала державі збитків у сумі 19 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

Слідчі ведуть провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 01
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 02
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 03
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 04
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ 05

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Болото зелёное опять Порошенко обвинит и свинарчуков вспомнит ! ОТВЕЧАЙ ТЕ ЗЕБАНУТЫЕ , «а причём тут Зеленский ?
  • Григорий Шумик
    Расстрелять нахер, чтобы другие боялись. Как они уже достали, суки. Все, повторяю ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ чиновники ВОРЮГИ. Ничего святого. Воруют на больных, стариках, детях, солдатах. Кто они после этого????
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