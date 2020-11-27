Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє управління СБУ в Сумській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до укладених договорів підрядники мали збудувати і провести реконструкцію 10 амбулаторій та інших об’єктів соціального призначення. Проте комерсанти не провели відповідні ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі і на цей час не здали об’єкти в експлуатацію, порушивши всі терміни", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, вони завищили вартість обладнання та будматеріалів, вивели частину грошей у тінь і легалізували "прибуток" через фіктивні фірми та конвертаційні центри.
"За оцінками експертів, махінація завдала державі збитків у сумі 19 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.
Слідчі ведуть провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.