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За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця. ФОТО

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Поліція польського міста Жешув розшукує у зв'язку з нападом на двох студентів з України громадянина нашої країни Олександра Ситника.

Про це повідомила поліція Підкарпатського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цією подією", - сказано в повідомленні польських правоохоронців.

Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти з його затриманням, звертатися у правоохоронні органи.

За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця 01

Напад на студентів з України стався в польському Жешуві минулої ночі. Двоє молодих людей ​​віком 19 років і 21 року доставлені в лікарню у важкому стані.

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Топ коментарі

  • Sanello Di
    да у негож скрепа в голове)
  • Welt Schmerz
    Зате оце, е-е-е, кхм... обличчя, так би мовити (якщо цю передню частину верхньої харчоприймальної голови взагалі можна назвати обличчям) - просто пздць яке приємне. "Простой парень из народа", ****...

    За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 7096
  • Tierre
    То-то я смотрю, обладатели длинных "нюхальников" - всякие там кавказцы - ну ни разу не импульсивные, не обладают болезненным самолюбием и не обидчивые вообще...пан явно "слыхал звон, да не знает, откуда он".
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