За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця. ФОТО
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Поліція польського міста Жешув розшукує у зв'язку з нападом на двох студентів з України громадянина нашої країни Олександра Ситника.
Про це повідомила поліція Підкарпатського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цією подією", - сказано в повідомленні польських правоохоронців.
Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти з його затриманням, звертатися у правоохоронні органи.
Напад на студентів з України стався в польському Жешуві минулої ночі. Двоє молодих людей віком 19 років і 21 року доставлені в лікарню у важкому стані.