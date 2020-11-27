Воїна 72-ї ОМБ Мінкіна, який загинув на Донбасі, поховали у Фастові під Києвом. ФОТОрепортаж

27 листопада, в місті Фастів Київської області відбулося прощання з українським воїном В'ячеславом Юрійовичем Мінкіним, який загинув на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Фастівської міської ради

В'ячеслав Мінкін, 1989 року народження, старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, який 24 листопада близько полудня в районі міста Авдіївки Донецької області зазнав вкрай важкого кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, від якого помер у лікувальному закладі того ж дня.

"Сьогодні ми провели в останню путь фастівчанина, військовослужбовця, Захисника України В’ячеслава Мінкіна. Молодого чоловіка, який загинув на сході країни від кулі ворожого снайпера напередодні свого 31 дня народження.

В’ячеслав народився у м.Київ 1989 року, до Фастова переїхав у 2002 році. Тут закінчив міську школу №10. Навчався у Київському будівельному училищі №27, отримав спеціальність "плиточник-штукатур", "муляр-облицювальник".

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З 2009 по 2010 рік проходив строкову службу, а вже 2014 був мобілізований. Мав дружину та сина.

В’ячеслав мріяв про вільну, сильну, незалежну суверенну Україну, тому протягом усього часу, скільки триває новітня російсько-українська війна, захищав кордони нашої країни спочатку в АТО, потім в ООС. Загинув від кулі ворожого снайпера 24 листопада 2020 року.

Провели у останню путь мужнього воїна, представники Фастівської громади, народний депутат України Олег Дунда, а також представники Президентського полку, члени особового складу білоцерківського гарнізону, 72 ОМБР ім Чорних Запорожців та білоцерківського зенітного ракетного полку.

Зі словами вдячності родині за бійця звернулися до присутніх народний депутат України Олег Дунда, голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та начальник відділення морально-психологічного забезпечення ОК "Північ", полковник Олег Гуменний. Від військовослужбовців родині загиблого фастівчанина було вручено грамоту пошани та жалю.

Присутні колінно вклонилися Герою та пішою ходою провели його до місця спочинку – Алеї Слави на Інтернаціональному кладовищі. Світла пам’ять В’ячеславу Мінкіну. Вічний спокій його світлій душі", - зазначається в повідомленні.

У нього залишилися дружина і син.



















