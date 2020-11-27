Новини Фото • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

На Луганщині затримано військовослужбовця, який прострелив товаришеві по службі ноги під час нестатутних взаємин, - прокуратура. ФОТО

6 30330
У Луганській області затримали військовослужбовця за нестатутні взаємовідносини, вчинені із застосуванням зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

На Луганщині затримано військовослужбовця, який прострелив товаришеві по службі ноги під час нестатутних взаємин, - прокуратура 01

27 листопада за матеріалами військової прокуратури Луганського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин у районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Читайте також: Нацгвардійця, підозрюваного в дідівщині, що призвела до смерті товариша по службі, заарештували на два місяці, - військова прокуратура

"Першочерговими слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що 26 листопада військовослужбовцю заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна і лівої стопи його товариш по службі, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило тілесні ушкодження, вчинене через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями", - сказано в повідомленні.

Винного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз готуються повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 406 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ну не любят люди русский свиней, шо ж тут поделать.
  • Sharl
    потому что бойцы от перемирия уже окуели! воевать надо а не на жопе сидеть и водку бульбенить тут любой от скуки умом тронется....
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Раз в оккупанта стрелять нельзя, давайте друг в друга.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини