На Луганщині затримано військовослужбовця, який прострелив товаришеві по службі ноги під час нестатутних взаємин, - прокуратура. ФОТО

У Луганській області затримали військовослужбовця за нестатутні взаємовідносини, вчинені із застосуванням зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

27 листопада за матеріалами військової прокуратури Луганського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин у районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

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"Першочерговими слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що 26 листопада військовослужбовцю заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна і лівої стопи його товариш по службі, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило тілесні ушкодження, вчинене через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями", - сказано в повідомленні.

Винного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз готуються повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 406 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.