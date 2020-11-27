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Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині. ФОТОрепортаж

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У місті Жидачеві на Львівщині відкрили меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву - офіцеру 24-ї окремої механізованої бригади, який у липні цього року загинув у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Памятный знак установили на школе, в которой учился погибший военнослужащий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині 01

Пам'ятний знак встановили на школі, в якій навчався загиблий військовослужбовець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У заході взяли участь представники обласної та місцевої влади, офіцери і військовослужбовці бригади, друзі, рідні та знайомі Героя.

Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині 02

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Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині 03

"Це перший пам'ятний знак Тарасу в нашому місті. Сьогодні є кілька таких ініціатив: перейменувати іменем Матвіїва одну з центральних вулиць, назвати на його честь рідну школу, створити сквер загиблих на війні героїв Жидачівщини і мурал із зображенням Тараса на старому Народному домі". - повідомив волонтер і друг загиблого Володимир Гаврон.

Меморіальну дошку Герою України Тарасу Матвіїву відкрили на Львівщині 04

Нагадаємо, 10 липня цього року молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув, рятуючи побратимів під час пожежі бліндажа внаслідок ворожого мінометного обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Троїцьке Луганської області. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Матвіїву з врученням ордена "Золота Зірка".

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