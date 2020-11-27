У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила пройшло бойове злагодження самохідного артилерійського дивізіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Після фази індивідуальної підготовки військовослужбовців відбулося злагодження підрозділів: тренувалися розрахунки, взводи, батареї і, нарешті, всі вони в складі дивізіону. Підсумком бойового злагодження стали тактичні навчання з бойовою стрільбою.
Під час навчань розрахунки діяли вдень і вночі, здійснювали марш у район зосередження і виконували весь комплекс елементів навчань, як у реальній бойовій обстановці: заняття і маскування району вогневих позицій, виконання вогневих завдань і залишення району.