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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила пройшло бойове злагодження самохідного артилерійського дивізіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Після фази індивідуальної підготовки військовослужбовців відбулося злагодження підрозділів: тренувалися розрахунки, взводи, батареї і, нарешті, всі вони в складі дивізіону. Підсумком бойового злагодження стали тактичні навчання з бойовою стрільбою.

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 01
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 02
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 03

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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 04
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 05
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 06
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 07

Під час навчань розрахунки діяли вдень і вночі, здійснювали марш у район зосередження і виконували весь комплекс елементів навчань, як у реальній бойовій обстановці: заняття і маскування району вогневих позицій, виконання вогневих завдань і залишення району.

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 08

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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 09
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 10

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 11

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У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 12
У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону 13

Топ коментарі

  • Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
    А активно-реактивный??!
  • Ярема Стогін
    Він став. Якби він встав то працював би у дві зміни.
  • Igr 44
    хорошая штука. Она от Каланчака или побережья накрывает кусок от крысноперекопского до джанкоя.
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