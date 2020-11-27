Новини Фото • Фотошопи політиків

Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

33 303118
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Це, звісно, не Оман...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Таємницю розкрито 

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Обіцяли ж...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Жизнь удалась!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Дєньог - кури не клюють"

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кінець епохи бідності

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Чорна п'ятниця держбюджету

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Локдаун так локдаун!

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

...і це ще не фінал

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Свято наближається...

Чорна пятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

... як і все інше в серіалі


Більше фотошопів дивіться тут

Топ коментарі

  • Топ Ган
    Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8537 Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3301
  • olele
    Черная пятница Президента, конец эпохи бедности, три корочки хлеба в Кривом Роге. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7497
  • Maksim Perepelitca
    Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4724.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини