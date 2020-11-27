Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Це, звісно, не Оман...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Таємницю розкрито

Обіцяли ж...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Жизнь удалась!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО

"Дєньог - кури не клюють"

Кінець епохи бідності

Чорна п'ятниця держбюджету

Локдаун так локдаун!

...і це ще не фінал

Свято наближається...

... як і все інше в серіалі



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