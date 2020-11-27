Чорна п'ятниця президента, кінець епохи бідності, три скоринки хліба у Кривому Розі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Це, звісно, не Оман...
Таємницю розкрито
Обіцяли ж...
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Жизнь удалась!
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"Дєньог - кури не клюють"
Кінець епохи бідності
Чорна п'ятниця держбюджету
Локдаун так локдаун!
...і це ще не фінал
Свято наближається...
... як і все інше в серіалі
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