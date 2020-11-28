Акції солідарності "0 проміле" відбулися в Білорусі. ФОТОрепортаж
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Акції солідарності із затриманими за правду про загиблого мінчанина Романа Бондаренка лікарем швидкої допомоги та журналісткою відбувалися в різних куточках Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
Зокрема, акції на підтримку лікаря швидкої допомоги Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич сьогодні відбулися у Вітебську, Радошковичах та на Вілейщині. Люди вишикувалися, тримаючи в руках аркуші з написом "0 проміле".
Нагадаємо, 24 листопада лікарі й журналісти Білорусі проводили аналогічну акцію.