Новини • Репресії в Білорусі, Революція в Білорусі

Акції солідарності "0 проміле" відбулися в Білорусі. ФОТОрепортаж

7 78687
Акції солідарності із затриманими за правду про загиблого мінчанина Романа Бондаренка лікарем швидкої допомоги та журналісткою відбувалися в різних куточках Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Зокрема, акції на підтримку лікаря швидкої допомоги Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич сьогодні відбулися у Вітебську, Радошковичах та на Вілейщині. Люди вишикувалися, тримаючи в руках аркуші з написом "0 проміле".

Акції солідарності 0 проміле відбулися в Білорусі 01
Фото: news.tut.by

Дивіться також: Байден запросив Тіхановську на зустріч. ВIДЕО

Акції солідарності 0 проміле відбулися в Білорусі 02
Фото: news.tut.by

Акції солідарності 0 проміле відбулися в Білорусі 03
Фото: news.tut.by

Акції солідарності 0 проміле відбулися в Білорусі 04
Фото: news.tut.by

Акції солідарності 0 проміле відбулися в Білорусі 05
Фото: news.tut.by

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками"

Нагадаємо, 24 листопада лікарі й журналісти Білорусі проводили аналогічну акцію.

Топ коментарі

  • Євгенович Евгеньевич
    Наче на розстрілі стоять- тренуються?
  • Shaken cocktail
    ты и так ноль. Какие еще нули тебе надо?
  • roadstar
    Мда.....а белорусы зашуганы бульбофюрером конкретно.....и это факт, уже документальный.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини