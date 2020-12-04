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"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Біля стін Верховної Ради відбувається акція підприємців "SaveФОП", учасники якої вимагають "зберегти своє право на підприємництво".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції змогли поспілкуватися з нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком, який розповів, що приніс законопроєкт, в який хоче зробити поправки разом з підприємцями.

Також з протестувальниками спілкувався і заступник голови МВС Антон Геращенко.

Протестувальники сформували колону і планують пройти центром Києва.

Як повідомляє кореспондент, учасники акції йдуть з Європейської Площі на Хрещатик.

Протестувальники пройшли біля Офісу Президента і повертаються назад до парламенту.

Зокрема протестувальниками вимагають терміново розглянути і ухвалити законопроєкти №3993 та №№3853-1 (2) (розроблені з урахуванням законопроєктів №№2644, 2645).

Крім того, утворити при Президенті України постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який займатиметься розвитком мікропідприємництва в Україні. Всі зміни в законодавство, що стосуються умов здійснення діяльності мікропідприємництва, мають вноситися виключно після їхнього обговорення з представниками мікробізнесу і ґрунтовного прогнозування їхніх наслідків.

Також протестувальники вимагають провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС для забезпечення прозорих і простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, які передбачають усунення будь-яких проявів корупції. Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, всіма контролюючими органами, до завершення реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС. А також запровадити мораторій на всі види перевірок, всіма контролюючими органами, до моменту зняття обмежень, запроваджених законодавчою і виконавчою владою, за існуючої загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, дії надзвичайного стану або карантину.

Також підприємці вимагають ухвалювати зважені рішення щодо карантину, в умовах реальної загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні, вжити всіх заходів для дотримання конституційних прав і свобод і не допустити обмеження діяльності малого і мікробізнесу, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без винятків.

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Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 01
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 02
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 03
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 04
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 05
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 06
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 07
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 08
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 09
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 10
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 11
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 12
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 13
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 14
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 15
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 16
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 17
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 18
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 19
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 20
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 21
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 22
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 23
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 24
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 25
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 26
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 27
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 28
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 29
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 30
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 31
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 32
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 33
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 34
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 35
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 36
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 37
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 38
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 39
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 40
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 41
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 42
Врятуйте мікробізнес: ФОПи протестують біля стін Верховної Ради 43


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

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