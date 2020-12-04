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Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували нелегальний бізнес двоє киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ. Ділки орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Вони телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. Спочатку "брокери" пропонували вкласти невеликі суми, щоб вкладник нібито міг пересвідчитись у надійності пропозиції.

Зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито у режимі он-лайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про "зростання" у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески.

За наявною інформацією, ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші, зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії. За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці понад 3 мільйони доларів США.

Під час обшуків у кол-центрах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 01
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 02
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 03
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 04
Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ 05

Топ коментарі

  • Кардан_вал
    "Інвестори" по-українськи... А ми дивуємось, чому сюди ніхто не хоче вкладати гроші.
  • Василий СПРУТ
    Это уже НЯНИ БЕНИ или еще НЕТ Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7485
  • Zemych
    Звонили мне эти кренделя.
    Звонок:
    - Здрасьте (называет имя)
    - Здрастье
    - Как ваши дела?
    (после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
    - Нормально
    - Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
    И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
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