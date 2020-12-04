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СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

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СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила і блокувала масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років менеджмент кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий кредит під час експорту продукції.

За попередніми оцінками, зловмисники реалізували 124 тисячі тонн соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 мільярда гривень.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів справи у трьох областях України. Під час слідчих дій вилучено первинні фінансово-господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 тис. тонн продукції на загальну суму понад 300 млн гривень.

СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 01
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 02
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 03
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 04
СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн 05

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    займитесь сепарами и 5й колонной в стране Медведчуком, каломойским, ахметовым, бойко, добкиным, зажиддями, ОПЗЖ, Нашими краями и прочей шароватной муйней - занимайтесь своей прямой обязанностью! хватит кошмарить бизнес! Ну не уплатили укажите на ошибки и помогите с ведением документации ... Если такие схемы возможны - это дыра в законах! Партия власти - все карты вам в руки - напишите закон так, чтоб махинации не были возможны а не используйте выборочное правосудие!
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    сбу переквалифицировалось в сборщиков податей? однако)) ну когда ж им русней и сепарами заниматься, если они заняты несостоявшейся держзрадой и налогами)))
  • Злой Карлик
    превышение скорости на дороге, большая угроза жизни гражадн. завтра тебя дурака будут останавливать и штрафовать пожарные или санитары скрой помощи. тогда не кукарекай про закон.
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