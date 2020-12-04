СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і блокувала масштабну схему тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років менеджмент кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий кредит під час експорту продукції.

За попередніми оцінками, зловмисники реалізували 124 тисячі тонн соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 мільярда гривень.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів справи у трьох областях України. Під час слідчих дій вилучено первинні фінансово-господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 тис. тонн продукції на загальну суму понад 300 млн гривень.











Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.