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Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі". ФОТО

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В аеропорту "Бориспіль" прикордонники в п'ятницю відмовили у пропуску двом іноземцям, один з яких подорожував з георгіївською стрічкою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин", - йдеться в повідомленні.

Двом іноземцям, один з яких подорожував з колорадкою, відмовили у вїзді в Борисполі 01

Таким чином, після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Нехайшшастіть... Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 4580
  • ручка от чемодана
    Russisches Schwein
  • Александр Товба
    То такий Ганс , як зеленський англієць . В Німеччині "дєдиваєвалі" краще себе почувають , ніж в саоїй параші .
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