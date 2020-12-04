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Розкрито угруповання, що займалося виготовленням і збутом через інтернет переробленої зброї, - Нацполіція. ФОТО

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Поліцією блокована діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом саморобної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Розкрито угруповання, що займалося виготовленням і збутом через інтернет переробленої зброї, - Нацполіція 01

Правоохоронці встановили, що злочинне угрупування складалося з чотирьох чоловіків - мешканців Дніпропетровської та Київської областей. 42-річний організатор групи - мешканець м. Кам’янське, тимчасово виїхав за кордон та звідти керував групою. Ще один член групи займався закупівлею стартових пістолетів, а також контрабандою зброї зі сходу країни із зони бойових дій, а інші - переробляли та збували зброю через мережу Інтернет.

Під час обшуків поліцейські карного розшуку в одній з адміністративних будівель у м. Києві виявили обладнання, яке використовувалось для виготовлення та переробки зброї.

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Розкрито угруповання, що займалося виготовленням і збутом через інтернет переробленої зброї, - Нацполіція 02

Розкрито угруповання, що займалося виготовленням і збутом через інтернет переробленої зброї, - Нацполіція 03

Також за місцем мешкання фігурантів вилучили понад 100 одиниць переробленої вогнепальної зброї, 70 ножів, 500 патронів, порох, спеціальне обладнання та інші речові докази. Також встановлені покупці зброї з різних міст України. Наразі у них проводяться санкціоновані обшуки та вилучається незаконно куплена зброя.

Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). З’ясувалося, що всі фігуранти справи раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У цей час вирішується питання про затримання чоловіків у порядку ст. 208 КПК України та обрання їм запобіжного заходу.

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Топ коментарі

  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Только свободная продажа оружия населению поможет выбраться Украине из гнилой ямы судей, прокуроров, сбушников и в последнюю очередь бандитов. Кольт уравняет всех и урезонит этих толстожобых обезьян.
  • Юрий Вингорский
    Твою мать!!!! даже ппш или томпсона есть. но главное во всем это то, что простым гражданам нихрена нельзя. знаешь что перед тобой вооруженные бандиты, беги домой за берданкой, если есть. а нет, так камнем в голову целься и так с двух рук. не понимаю почему у Кравчука не изьяли све личное оружие. он на всю страну показал кольт, сантиметров 30 и сказал в прямом эфире, что будет валить всех без придупреждения, кто зайдет на его территорию или в дом без приглашения. а это противозаконно.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    так это резинострелы..они к оружию не имеют ни какого отношения!!! Это устройство для метания резиновых зарядов нелетального действия..Просто показатель сделали очередной )))
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