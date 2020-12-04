Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Традиційно п'ятничне засідання почалося з години запитань до Кабміну.

Відтак Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину.

Тим часом під Радою відбувалась акція протесту ФОПів. На мітингу періодично виникали перепалки і штовханина.

У залі депутати на пів року звільнили частину ФОПів від сплати ЄСВ та єдиного податку, а також повернули кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Окрім того, Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Нарада в секторі "Європейської Солідарності".

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу.





Ахтем Чийгоз ("ЄС") і спікер ВР Дмитро Разумков.

Сектор "Голосу": Андрій Осадчук, Ярослав Железняк. Степан Кубів ("ЄС") розмовляє по телефону.

Микола Люшняк ("Довіра") приніс Михайлу Папієву (ОПЗЖ) книгу про "подвиги" чекістів.

Папієв відразу ж узявся до читання.





"Слуги народу" в чаті фракції обурюються через акції протесту ФОПів під ВР.

"Ніяких коридорів немає. Поліція стоїть тільки перед входом. Тобто ФОПи фізично заважають проходу в будівлю. Колеги, це точно не має нічого спільного з найпередовішими уявленнями про порядок проведення мітингів. Вважаю, що нам все ж потрібно задуматися над законом, який це регулює", - обурюється претендентка на пост судді Конституційного Суду, "слуга народу" Ольга Совгиря.

"100% це охлократія", - підтримують Совгирю інші "слуги народу".

"Просто не хотілося б про це замислюватися, коли комусь дадуть по голові", - лякає колег Совгиря.

"Слуга народу" Олексій Жмеренецький розповів колегам про дискусії з ФОПами про посилення карантину: "Люди все одно помирають (через нас, звичайно ж), а без карантину хоч вони, ФОПи, зароблять на самолікування. Ось така, бл#дь, логіка".

Міністри прибули в Раду на Годину запитань до уряду.

Тим часом, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) отримав повідомлення: "Дорогий шефе, будь ласка, не забудьте про нашу з/п". Також нардеп отримав повідомлення від абонентів "Марк Гінзбург" і "архімандрит Гліб".

Тим часом Володимир Мороз отримав на телефон селфі від контакту "Саша-киця".

"Слуги народу" Юрій Мисягін і Максим Бужанський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідає парламентаріям про боротьбу з коронавірусом.

Нестор Шуфрич отримав повідомлення від Кості про купівлю картини Йосифа Бокшая "Апостол Павло": "Придавили продавця до 10 і не купуємо".

"Бокшая треба зараз забирати або відмовлятися", - пишуть Шуфричу.

Михайло Макаренко (ОПЗЖ, зліва) прийшов до "слуги народу" Анатолія Остапенка (праворуч) почитати пресу.

Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк, Сергій Власенко ("Батьківщина) і заступник голови МВС Антон Геращенко розмовляють у президії Ради. За ними спостерігає Олександр Абдуллін ("Батьківщина).

"Слуги народу" Кирило Нестеренко і Лада Булах шукають у Google імуносупресант "Програф".

Пленарне засідання Верховної Ради 4 грудня.

Міністр охорони здоров'я Степанов розповідає про ситуацію з коронавірусом, зал парламенту наполовину порожній.





"Слуги народу" Микола Тищенко і Давид Арахамія.

"Слуга народу" Ігор Васильєв отримав повідомлення від абонента "Любимая": "Розсердилася, що я сказала, щоб в хаті був порядок, бо не встигаю за всіма прибирати. Ну блін, я за нею драю хату 10 разів! І я нічого ні разу не казала".

"Вона теж без діла не сидить. Але я думаю, вона звикла. Може, спина болить", - відповідає Васильєв "Любимій".

"Давай фотку з Зе. Він там у вас сьогодні", - пише "слузі народу" "Любимая".

У чатах "слуг народу" просять дати слово Жану Беленюку: у нього є питання до профільного міністра. Також триває обговорення "дискомфорту", який завдають "слугам народу" протестувальники.

У чаті "слуг народу" закликають усіх прийти в зал на роботу. Також повідомляють, що у Дениса Монастирського виявили коронавірус.

"Слуга народу" Васильєв отримав повідомлення: "Треба тоді #бати жорстко". А сам набирає повідомлення, про те, що в якогось Слави з усіма+: "Я знайшов нульового пацієнта".







Микола Княжицький ("ЄС") знайомиться з книгою "Карпатська Україна".

Артем Дмитрук (СН, без маски, з бородою).

Нардепи заполонили ложу Кабміну.





Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і спікер ВР Дмитро Разумков.

Разумков і Тищенко.

Черга нардепів до прем'єра Шмигаля вишикувалася з двох сторін.

Член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Андрій Задорожний (СН) читає повідомлення в чаті комітету.

"Знову ні копійки на екологію в бюджеті на 2021 г.", - обурюються в чаті.

Тарас Батенко "За майбутнє" і Святослав Юраш (СН).

"Слуги народу" Олексій Кузнєцов і Дмитро Любота.

Фото: Цензор.НЕТ