Новини Фото

Марків передав до музею особисті речі та пам'ятну вишиванку. ФОТО

2 1352
Марків передав до музею особисті речі та пам'ятну вишиванку. ФОТО
Нацгвардієць Віталій Марків відвідав виставку "ВІЛЬНІ", присвячену українцям - політичним полоненим сучасної російсько-української війни і передав співробітникам меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" особисті речі для експозиції "Український Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Зокрема, зазначається, що Марків передав співробітникам музею вишиванку, в яку він був одягнений на останньому засіданні в італійському суді, де був повністю виправданий, а також листи підтримки від українців із різних куточків світу.

"Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів із Національної гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській в'язниці. Вважаю, це саме те місце, де це повинне зберігатися, в музеї. Це - доказ, що якщо людина вірить і не здається, то обов'язково переможе. Тому мені було дуже приємно, і це велика честь, що співробітники музею попросили передати мої особисті речі сюди", - зазначив Марків.

Марків передав до музею особисті речі та памятну вишиванку 01
Марків передав до музею особисті речі та памятну вишиванку 02
Марків передав до музею особисті речі та памятну вишиванку 03
Марків передав до музею особисті речі та памятну вишиванку 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії

Він також оглянув оновлений виставковий проєкт "Український Схід" і розповів про бої 2014 року поблизу Слов'янська і гори Карачун, в яких брав участь.

Марків також подякував усім, хто боровся за його свободу, зокрема він висловив слова вдячності всім своїм товаришам по службі, керівництву МВС і Нацгвардії, "які з перших днів вступили в боротьбу за мою свободу, які вірили, що я не винен".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини