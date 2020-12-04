Іменні пам'ятні плити танкістам 1-ї ОТБр, які загинули в зоні АТО/ООС, відкрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 грудня, в селищі Гончарівське на Чернігівщині танкісти 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ вшанували пам'ять свого комбрига і побратимів, які віддали життя за Україну в районі проведення АТО/ООС.