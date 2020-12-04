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Окупованим Кримом до адмінмежі рухалися вантажівки з зенітними установками, - ЗМІ. ФОТО

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В окупованому Криму помітили 2 вантажівки з зенітними установками. Вони рухалися у напрямку до адміністративної межі.

Про це повідомляє видання "Крим Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

Вантажівки помітили на автодорозі Сімферополь-Армянськ у районі села Войкове Первомайського району.

Як повідомив кореспондент "Крим.Реалії", судячи із зовнішнього вигляду бойових машин - це чотириствольні зенітні самохідні установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), які використовуються для безпосереднього прикриття наземних військ і знищення повітряних, зокрема цілей, які низько летять; зараз ця техніка вважається застарілою.

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Колона пройшла без супроводу машин військової автомобільної інспекції.

Офіційно військові відомства окупантів про переміщення зенітних установок Кримом не повідомляли.

Окупованим Кримом до адмінмежі рухалися вантажівки з зенітними установками, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • прапрапраапр рпарп
    По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 6227На фото собственный центр управления под Староконстантиновым
  • Донетчанин Донцов
    Как касапы не крутят,а Крым придется отдать хозяину Украине!
  • Danis Nielsen
    Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

    https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
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