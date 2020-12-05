285 кг бурштину як "речі" намагалися переправити до Китаю через "Бориспіль". ФОТО
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В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці запобігли незаконному вивезенню 285 кг необробленого бурштину з України в Китай.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено, що фізична особа планувала відправити бурштин літаком як несупроводжуваний багаж у кількості 13 місць. У митному відношенні своє відправлення громадянин задекларував як речі.
В аеропорту "Бориспіль" під час митного огляду в кожному пакунку було виявлено необроблений бурштин різного розміру та відтінків. Загальна вага - 285 кг.
Нацполіція вилучила бурштин у межах кримінального провадження.
У повідомленні наголошується, що це "чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці, зокрема митного поста "Бориспіль".