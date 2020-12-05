285 кг бурштину як "речі" намагалися переправити до Китаю через "Бориспіль". ФОТО

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці запобігли незаконному вивезенню 285 кг необробленого бурштину з України в Китай.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що фізична особа планувала відправити бурштин літаком як несупроводжуваний багаж у кількості 13 місць. У митному відношенні своє відправлення громадянин задекларував як речі.

В аеропорту "Бориспіль" під час митного огляду в кожному пакунку було виявлено необроблений бурштин різного розміру та відтінків. Загальна вага - 285 кг.

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Нацполіція вилучила бурштин у межах кримінального провадження.

У повідомленні наголошується, що це "чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці, зокрема митного поста "Бориспіль".