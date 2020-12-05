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Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради. ФОТО

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Колишнього політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка, який очолює команду партії "Європейська Солідарність" у Черкаській області, обрано першим заступником голови обласної ради.

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене особисто і для моїх однопартійців це не тільки тріумфальне рішення, несподівана зміна ритму життя і кар'єри, нове джерело знань.., а й нове, непросте випробування і велика відповідальність", - написав Сущенко у фейсбуці.

Колишній вязень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради 01

У фракції "Європейська Солідарність" у Черкаській обласній раді, яку очолив Віталій Коваль, 9 депутатів: Роман Сущенко, Оксана Циганок, Віталій Коваль, Олександр Радуцький, Наталія Качан, В‘ячеслав Бабенко, Михайло Грабовський, Сергій Буцько, Віктор Погорілий.

Депутати подякували виборцям, які  віддали голоси за команду "Європейської Солідарності" на Черкащині.

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Як повідомляє сайт Черкаської облради, за підсумками виборів прохідний бар'єр до облради подолали шість партій: ВО "Черкащани" (18 місць), "Слуга народу" (12), "За майбутнє" (12), "Європейська Солідарність" (9), ВО "Батьківщина" (7), "Опозиційна платформа - За життя" (6 місць).

Головою Черкаської облради обрали голову облради минулого скликання Анатолія Підгорного (ВО "Черкащани"). За нього віддали голоси 38 депутатів, за його суперника від "Слуги народу" Миколу Кондрацького (директора "Черкаської обласної дитячої лікарні") проголосували 23 депутати.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Черкаси-це давня назва українських козаків !!! Побачимо на що здатні ******* козаки !!)))
  • Ustym Karmaliuk
    є граніша ідея, послати тебе накуй, ******* тупа.
  • саша паламарчук
    На виборах мера міста вже показали, вибрали бандита толю торпєду.
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